Una teoria su un film di Star Wars ha appena ricevuto una spinta importante. Lucasfilm sta attualmente pianificando il ritorno della saga al cinema per la prima volta dal 2019, presentando di recente il primo trailer di The Mandalorian e Grogu. Il film ha il compito di riportare i fan e dimostrare che c’è ancora un pubblico disposto a viaggiare in una galassia lontana lontana sul grande schermo, dopo diversi anni di franchise Disney. Ma i piani vanno oltre, e un anno dopo arriverà Star Wars: Starfighter. Con Ryan Gosling e diretto da Shawn Levy, il film seguirà i personaggi interpretati da Gosling e Flynn Gray mentre vengono inseguiti attraverso la galassia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Star Wars, arrivano nuovi rumor sul futuro del franchise e su cosa sarà canon