Star Wars arrivano nuovi rumor sul futuro del franchise e su cosa sarà canon
Una teoria su un film di Star Wars ha appena ricevuto una spinta importante. Lucasfilm sta attualmente pianificando il ritorno della saga al cinema per la prima volta dal 2019, presentando di recente il primo trailer di The Mandalorian e Grogu. Il film ha il compito di riportare i fan e dimostrare che c’è ancora un pubblico disposto a viaggiare in una galassia lontana lontana sul grande schermo, dopo diversi anni di franchise Disney. Ma i piani vanno oltre, e un anno dopo arriverà Star Wars: Starfighter. Con Ryan Gosling e diretto da Shawn Levy, il film seguirà i personaggi interpretati da Gosling e Flynn Gray mentre vengono inseguiti attraverso la galassia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: star - wars
Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo
Regali di star wars per han solo che sfidano le sue origini da contrabbandiere
Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante
Scoprite le ultime indiscrezioni relative a Star Wars: Starfighter, il prossimo film originale della saga di Star Wars. https://cinema.everyeye.it/notizie/star-wars-starfighter-appena-trapelati-grossi-leak-trama-jedi-831233.html?utm_medium=Social&utm_source= - facebook.com Vai su Facebook
Nove celebri studi di animazione uniscono le forze per creare un'antologia di fantastiche storie Star Wars. Guardate il trailer di Star Wars: Visions Volume 3, disponibile dal 29 Ottobre su #DisneyPlus. - X Vai su X
Star Wars: Starfighter, nuovi possibili dettagli sulla trama! - Star Wars: Starfighter, ambientato 5 anni dopo L'ascesa di Skywalker, porterà nuovi Jedi e avventure tra le stelle nel 2027. Segnala cinefilos.it
Star Wars: Visions sta per tornare su Disney+: tutti i titoli dei nuovi episodi - In arrivo a fine ottobre su Disney+ il terzo volume di Star Wars: Visions, la serie antologica di corti animati prodotta da Lucasfilm. Scrive bestmovie.it