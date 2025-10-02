Star trek united di scott bakula | 7 dettagli chiave sulla serie potenziale
Il panorama delle produzioni legate all’universo di Star Trek potrebbe arricchirsi presto di una nuova serie dedicata al personaggio di Jonathan Archer. Recenti indiscrezioni hanno portato alla luce dettagli inediti riguardo a Star Trek: United, un progetto che si propone come spin-off ambientato nel periodo successivo alle vicende di Star Trek: Enterprise. Questa iniziativa, ancora in fase embrionale, ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, grazie anche alla collaborazione tra il creatore Mike Sussman e l’attore Scott Bakula. In questo approfondimento verranno analizzati i punti salienti del progetto e le possibili direzioni narrative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: star - trek
Svelati nuovi dettagli sul progetto Star Trek: United con Scott Bakula, una serie che esplorerebbe la vita di Archer come Presidente.
Scott Bakula tornerà in una nuova serie di Star Trek? - Per ora sono solo voci, ma si parla di una nuova serie ambientata nei primi anni della Federazione dei Pianeti Uniti.
Star Trek: Enterprise Producer Discusses Archer Spinoff "United" Pitch - Enterprise writer/producer Michael Sussman discusses his Star Trek: United pitch, which sees the return of Scott Bakula's Jonathan Archer.