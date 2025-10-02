Stanno morendo portateli voi gli aiuti l’appello di Elisa per la Flotilla

“Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore. Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”, lo ha detto la cantante Elisa Toffoli in una storia su Instagram, taggando la presidente Giorgia Meloni. Il contenuto è stato pubblicato ieri sera. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

I gazawi stanno morendo per noi Si testa la tenuta dell’impunità concessa ai massacratori. Si trovano le strade per ridurre al silenzio la democrazia. (Raffaele Crocco) A stupire, a volte, è la banalità del prevedibile. Ieri notte, la notte fra il primo e il secondo gior - facebook.com Vai su Facebook

