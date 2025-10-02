Stankovic Inter, il centrocampista del Brugge, figlio dell’ex Interista Dejan Stankovic, ha il futuro in mano: possibile ritorno in orbita nerazzurra. Non è passata inosservata la presenza di un emissario dell’ Inter sugli spalti del Gewiss Stadium martedì scorso, i n occasione della sfida tra Atalanta e Brugge. Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo dell’osservatore era monitorare da vicino Aleksandar Stankovic, figlio d’arte e promettente centrocampista classe 2005. Stankovic, che ha già fatto parlare di sé in Belgio dopo un’ottima stagione al Lucerna, ha continuato a impressionare con il suo ruolo da protagonista nel club belga, tanto che diversi club di Bundesliga hanno già messo gli occhi su di lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic Inter, il talento serbo studia Calhanoglu ed è l’osservato speciale dei nerazzurri