Stanco di aspettare GTA 6 un tiktoker insegue gli sviluppatori Rockstar per strada | Quando esce il gioco??
L’ossessione per Grand Theft Auto 6 ha raggiunto un nuovo, preoccupante livello. Un content creator di TikTok ha deciso che aspettare informazioni sul gioco più atteso del decennio non era abbastanza. Ha preso un aereo dagli Stati Uniti, è volato fino a Edimburgo, in Scozia, e si è appostato fuori dagli uffici di Rockstar North per urlare domande ai dipendenti che entravano e uscivano dallo studio. Il tutto documentato in un video che ha rapidamente superato le 140.000 visualizzazioni. Dichiarazione “ Quando arriva il rinvio? Ci sarà un rinvio del gioco? Quando esce GTA 6?? Quando esce il prossimo trailer? Voglio saperlo! “. 🔗 Leggi su Screenworld.it
