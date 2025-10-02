Sporting Ioannidis applaude De Bruyne | Un calciatore inarrestabile
Il Napoli conquista una vittoria importante contro lo Sporting Lisbona nella seconda giornata di Champions League, imponendosi per 2-1 al Maradona. Una partita intensa, in cui gli azzurri hanno saputo colpire nei momenti decisivi, nonostante la buona organizzazione di gioco mostrata dai portoghesi. Protagonista assoluto della serata è stato Kevin De Bruyne, capace di alzare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Sporting, Ioannidis applaude De Bruyne: "Un calciatore inarrestabile"
Pagelle Napoli-Sporting 2-1: riscatto De Bruyne, Hojlund è un cecchino. Follia Politano, crisi McTominay - Politano causa un rigore ingenuo, McTominay delude ancora. Come scrive sport.virgilio.it