Sport sempre più protagonista nel capoluogo
Lo sport è sempre più centrale nell’offerta della città di Sondrio. Per il capoluogo di provincia valtellinese è stata un’estate di densa di eventi e affollata di gente. Le manifestazioni sportive, svoltesi a settembre, tra l’agonismo ai più alti livelli, con il basket e il volley della Valtellina Summer League, e la passione dei cicloturisti di Gravellina. Il bilancio è positivo. "È stato bello vedere il PalaSchieghi Pini così affollato, domenica scorsa - afferma il sindaco Marco Scaramellini -: sugli spalti erano presenti tanti nostri ragazzi ma anche tifosi delle squadre impegnate nel torneo che hanno avuto modo di conoscere Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
