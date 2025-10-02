Croce Verde di Lucca diventa ancora più "green" e chiama a raccolta sportivi, famiglie e amanti della natura. Domenica 5 ottobre torna la Marcia in Verde, terza edizione di un appuntamento che anno dopo anno si rinnova ed è ormai diventato un punto di riferimento per chi ama vivere il territorio all’aria aperta. Percorsi per tutte le gambe e per tutte le età: dai 2 ai 16 chilometri, accessibili anche alle persone con disabilità. La partenza sarà libera dalla Terrazza Petroni dalle 7:30 alle 9. I percorsi attraverseranno alcuni dei luoghi più suggestivi di Lucca: il Parco dell’Infinito, il Parco fluviale e le colline lucchesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport, natura e inclusione. Torna la ‘Marcia in Verde’