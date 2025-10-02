Sport in tv oggi giovedì 2 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 2 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Shanghai e WTA di Pechino, il ciclismo con la cronostaffetta mista degli Europei, il Tour de Langkawi e la CRO Race, il basket con l’Eurolega, e tanto altro ancora. Saranno sette le Nazioni in gara nella team relay degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo ad Etoile, in Francia, prevede due segmenti da 20 km, per un totale di 40 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20 km del tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

