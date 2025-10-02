Sport in costituzione | al via la campagna tv sull' articolo 33 con la voce di Mennea creata con l' AI

Presentato oggi a Roncade, a due passi da Venezia, il primo video realizzato dal Governo. Il ministro per lo Sport Abodi: "Rivedendo le gesta delle leggende italiane si riaccende un forte senso di appartenenza al tricolore e alla maglia azzurra, e allo stesso tempo si rafforza una consapevolezza del ruolo fondamentale dello sport nella società". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Valori, passione e Costituzione: la voce di Mennea racconta lo sport degli italiani

