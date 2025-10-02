Sport e inclusione | partnership tra Scandone e Per Borgo Ferrovia

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino è lieta di annunciare la nascita di una nuova partnership con l’Associazione di Promozione Sociale “Per Borgo Ferrovia ”, realtà nata recentemente ma già capace di aggregare oltre 300 soci e di diventare un punto di riferimento per uno dei quartieri più popolosi della città. L’accordo nasce dalla volontà comune di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione sociale, creando occasioni di incontro, sostegno e sviluppo per i giovani e per l’intera comunità. Scandone non è solo pallacanestro, ma anche radicamento nel territorio e impegno per il futuro dei giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sport e inclusione: partnership tra Scandone e “Per Borgo Ferrovia”

In questa notizia si parla di: sport - inclusione

Dallo sport nautico all'ambiente, un accordo per promuovere un progetto d'inclusione

Un gruppo di persone cieche e ipovedenti percorrerà il tratto di fiume da San Benedetto Po a Ferrara. ’Il Po Invisibile’, sport e inclusione in canoa

Al circolo Lauria moda, sport e inclusione: in passerella socie, atlete e una testimonial d’eccezione

Mondiali Antirazzisti 2025 Rivivi la grande festa di sport, inclusione e fratellanza che ha animato il Parco delle Cascine! Un evento che unisce sport, cultura e comunità per dire NO al razzismo e SÌ alla pace. Guarda il video su YouTube: https://yout - facebook.com Vai su Facebook

Mezza Maratona di Viterbo : sport, l’inclusione e accessibilità per tutti ?Vicepresidente Parlamento @AntonellaSberna promotrice dell’iniziativa Ministro @andreaabodi Sottosegretario @MinisteroDifesa @isabellarauti Sindaco @ChiaraFrontini Consiglie - X Vai su X

Scandone Avellino, partnership con l’associazione “Per Borgo Ferrovia” - La società: "Con 'Borgo Ferrovia' si condividono gli stessi obiettivi: costruire una rete di valori e opportunità che rafforzi il legame tra sport e comunità" ... Segnala msn.com

Scandone Avellino e PAS S. r. l.: una nuova partnership per un futuro sostenibile - , società specializzata nella consulenza e assistenza in materia di gestione ambientale, sicurezza sul lavoro e ... Secondo msn.com