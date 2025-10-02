Sport e consulti in piazza a Caserta il Tour della Salute

Tempo di lettura: 3 minuti Farà tappa a  Caserta, nel fine settimana, il  Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato  alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. Nell'ambito della manifestazione, dal 2018 ad oggi, sono già stati effettuati  circa 60 mila consulti medici gratuiti  che, in molti casi, hanno consentito di rilevare patologie e problematiche, scongiurando conseguenze potenzialmente gravi per un gran numero di cittadini ignari. In una fase storica in cui molte persone fanno fatica ad accedere alle cure e all'assistenza sanitaria, la funzione svolta dal  Tour della Salute  assume dunque ulteriore importanza.

