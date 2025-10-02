sport e consulti in piazza a caserta il tour della salute

Tempo di lettura: 3 minuti Farà tappa a Caserta, nel fine settimana, il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. Nell’ambito della manifestazione, dal 2018 ad oggi, sono già stati effettuati circa 60 mila consulti medici gratuiti che, in molti casi, hanno consentito di rilevare patologie e problematiche, scongiurando conseguenze potenzialmente gravi per un gran numero di cittadini ignari. In una fase storica in cui molte persone fanno fatica ad accedere alle cure e all’assistenza sanitaria, la funzione svolta dal Tour della Salute assume dunque ulteriore importanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

