Spionaggio industriale | perquisizioni in Samsung Display per fuga di segreti sulla tecnologia OLED

Dday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità coreane sospettano che dei dipendenti infedeli abbiano passato informazioni riservate sulle tecnologie OLED di Samsung Display ai competitor cinesi. 🔗 Leggi su Dday.it

spionaggio industriale perquisizioni samsungI segreti della tecnologia OLED sono a rischio. Cosa sta succedendo tra Samsung Display e Cina? - La polizia sudcoreana ha avviato un'indagine su Samsung Display, sospettata di aver subito l'ennesima fuga di informazioni sensibili verso la Cina. Si legge su hwupgrade.it

spionaggio industriale perquisizioni samsungI segreti di Samsung Display finiscono in Cina, nuovi arresti all’orizzonte - Lo spionaggio industriale colpisce nuovamente il colosso di Seoul, Samsung Display. Lo riporta gizchina.it

