Spider-Man 4 | a che punto è il sequel di Sam Raimi con Tobey Maguire?

I fan Marvel seguono la lavorazione del quarto capitolo del franchise con Tom Holland, ma che fine ha fatto il progetto di Sam Raimi di riprendere in mano l'Uomo Ragno di Tobey Maguire? Quando è stato confermato che Tobey Maguire avrebbe ripreso il ruolo di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, le teorie dei fan sul possibile ritorno del personaggio in un sequel della trilogia di Sam Raimi si sono moltiplicate. Ma che fine ha fatto l'ipotesi di rivedere Raimi al timone di regia di un ipotetico Spider-Man 4? Interrogato sulla questione nel 2024, Sam Raimi disse a Comicbookmovie.com: "Non ne ho ancora sentito parlare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man 4: a che punto è il sequel di Sam Raimi con Tobey Maguire?

