Spezia vs Palermo settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa vanno a caccia della svolta, ma i rosanero sono determinati a mantenersi nei piani alti della classifica. Spezia vs Palermo si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri vivono un momento tutt’altro che esaltante. Diciottesimo posto, tre punti in sei partite, sono un bottino davvero magro. La squadra di D’Angelo dovrà cercare di rialzare la testa sperando nell’aiuto del pubblico. I rosanero possono ritenersi soddisfatto, con il terzo posto in classifica, 12 punti, imbattuti con tre vittorie e tre pareggi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
PALERMO, DINAMISMO E FOSFORO CERCASI: TOUR DE FORCE, CHE FATICA. CON LO SPEZIA ULTIMO SPRINT, POI LA SOSTA di Simone Ciappa Fiato corto e poca lucidità, il Palermo di Inzaghi sembra essere in debito d'ossigeno dopo il tour de force
Inzaghi pensa allo Spezia: «Palermo, la strada tracciata è quella giusta» Dopo il pareggio interno con il Venezia, i rosanero continuano il percorso nelle zone alte della classifica
