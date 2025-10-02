Spezia vs Palermo settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa vanno a caccia della svolta, ma i rosanero sono determinati a mantenersi nei piani alti della classifica. Spezia vs Palermo si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri vivono un momento tutt’altro che esaltante. Diciottesimo posto, tre punti in sei partite, sono un bottino davvero magro. La squadra di D’Angelo dovrà cercare di rialzare la testa sperando nell’aiuto del pubblico. I rosanero possono ritenersi soddisfatto, con il terzo posto in classifica, 12 punti, imbattuti con tre vittorie e tre pareggi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

