Spese anticipate e lavori agli argini C’è il semaforo verde del Pirellone

Anticipo fino all’80% dei soldi già impegnati dai Comuni per far fronte all’emergenza dopo le esondazioni di Seveso, Tarò e Certesa e intervento immediato della Regione sugli argini per ristabilire condizioni di sicurezza. È quanto approvato dal Consiglio regionale della Lombardia, accogliendo all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Pd, Gigi Ponti. "Seppure l’assessore al Territorio Comazzi abbia chiesto alcune puntualizzazioni, sono stati salvaguardati due principi che devono regolare gli interventi immediati dopo il maltempo che ha devastato Meda e una buona parte della provincia di Monza e Brianza", spiega Ponti, facendo riferimento all’80% di fondi a copertura delle spese dei Comuni e alla questione degli argini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

