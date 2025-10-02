Spese anticipate e lavori agli argini C’è il semaforo verde del Pirellone
Anticipo fino all’80% dei soldi già impegnati dai Comuni per far fronte all’emergenza dopo le esondazioni di Seveso, Tarò e Certesa e intervento immediato della Regione sugli argini per ristabilire condizioni di sicurezza. È quanto approvato dal Consiglio regionale della Lombardia, accogliendo all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Pd, Gigi Ponti. "Seppure l’assessore al Territorio Comazzi abbia chiesto alcune puntualizzazioni, sono stati salvaguardati due principi che devono regolare gli interventi immediati dopo il maltempo che ha devastato Meda e una buona parte della provincia di Monza e Brianza", spiega Ponti, facendo riferimento all’80% di fondi a copertura delle spese dei Comuni e alla questione degli argini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: spese - anticipate
Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, l'amministratore deve fornire documentazione chiara e dettagliata delle spese sostenute, poiché la sola approvazione del bilancio non è sufficiente a dimostrare il credito. - facebook.com Vai su Facebook
Il riaddebito delle spese anticipate al cliente viaggia sempre con l’Iva https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/il-riaddebito-spese-anticipate-cliente-viaggia-sempre-l-iva-AHMMYghC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echob - X Vai su X
Spese per lavori mai svolti e comportamenti scorretti: segnalazioni a Federconsumatori - Comportamenti scorretti e richieste onerose da parte di artigiani, in particolar modo idraulici. ilrestodelcarlino.it scrive
Spese anticipate in nome e per conto dei clienti: deducibilità in caso di mancato rimborso - Gli esercenti arti e professioni, che vantano crediti nei confronti dei propri clienti per le spese anticipate (in nome e per conto) di cui non riescono ad ottenere il rimborso, dovrebbero poter ... Come scrive ipsoa.it