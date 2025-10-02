Specializzazioni mediche quasi un posto su cinque resta vuoto | la crisi di medicina d’urgenza

Le domande dei laureati sono molte meno dei posti: anche virologia, cure palliative e radioterapia non decollano. Anaao e Als: "Cambiare il sistema di formazione".

Specializzazioni mediche: il 17% delle borse non sono state assegnate. La situazione peggiore nell’emergenza-urgenza dove sono il 45%

