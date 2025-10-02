Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 3 al 5 ottobre

Dal 3 al 5 ottobre, Oliveto Citra celebra la 51ª edizione della Festa dell’Uva. L'evento, organizzato dalla Pro Loco, animerà il borgo con un ricco programma di degustazioni, musica e momenti conviviali, attirando visitatori per riscoprire le tradizioni contadine e lo spirito di festa del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

