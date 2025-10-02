Spazio sposi in Centro il mondo del matrimonio a Ca' Mestre

Ca' Mestre ospita il mondo del wedding con “Spazio sposi in Centro”, evento dedicato alle coppie che stanno organizzando il proprio matrimonio. Due giornate, a ingresso gratuito, in cui l'eleganza, la creatività e l’ispirazione saranno protagoniste.Non sarà la classica fiera, bensì un salotto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it