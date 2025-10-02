Spazio al via Science For Bed-Rest | simulazione dell’Asi sugli effetti dell’inattività

Resistere 21 giorni sdraiati in posizione inclinata per simulare lo spostamento dei fluidi corporei e l’inattività tipici delle missioni spaziali: è quanto faranno i 21 volontari arruolati nel programma di ricerca Science For Bed-Rest, promosso dall’ Agenzia Spaziale Italiana e condotto in collaborazione con oltre 90 ricercatori italiani per indagare le conseguenze dell’inattività e progettare soluzioni innovative a beneficio di astronauti e pazienti sulla Terra. L’iniziativa nasce dall’esigenza di comprendere meglio gli effetti della microgravità simulata sull’organismo umano e di sviluppare strategie di prevenzione e contromisure in vista delle future missioni spaziali di lunga durata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it