Sparta Rotterdam-Ajax sabato 04 ottobre 2025 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
L’Ajax si presenta a questa sfida contro lo Sparta Rotterdam dopo la rovinosa sconfitta di Marsiglia che fa il paio con quella subita alla Johan Cruijff Arena contro l’Inter e che in qualche modo ha reso evidente che il glorioso club olandese non ha più la caratura per giocare a quel livello. Chiunque abbia visto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: sparta - rotterdam
