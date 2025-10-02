Spari in città condanna definitiva per uomo del commando

Commando di fuoco a Sarno, condanna definitiva per A.P., nocerino giudicato colpevole a 4 anni e 8 mesi di reclusione. La Cassazione, di recente, ha reso definitiva la condanna in appello, rigettando il ricorso della difesa. Il giovane, con precedenti e di Nocera Inferiore, fu ritenuto uno dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it