Spari in città condanna definitiva per uomo del commando
Commando di fuoco a Sarno, condanna definitiva per A.P., nocerino giudicato colpevole a 4 anni e 8 mesi di reclusione. La Cassazione, di recente, ha reso definitiva la condanna in appello, rigettando il ricorso della difesa. Il giovane, con precedenti e di Nocera Inferiore, fu ritenuto uno dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Gli spari e le esplosioni nella zona di Lerchenau, un distretto a nord della città. L'uomo morto avrebbe tentato di far saltare in aria la casa dei genitori
Monaco di Baviera - Oktoberfest Gli spari, incendi ed esplosioni a Lerchenau nel nord della città vengono attualmente indagati principalmente nell'ambito di un conflitto familiare. Un uomo ha dato fuoco a casa dei genitori e compiuto altri atti violenti