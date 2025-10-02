Spari contro un 38enne ricoverato in gravi condizioni in ospedale

Ieri in tarda serata, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un uomo ferito. Si tratta di un 38enne di origini rumene, colpito con un proiettile all'addome. L'uomo è stato trasferito al policlinico di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

