Spara in mezzo alla folla durante una lite e colpisce una persona | donna arrestata in Motel

Milanotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lima, Perù, febbraio 2018. In mezzo alla folla, una donna tira fuori una pistola e comincia a sparare, ferendo in modo grave una donna. Ora, a distanza di più di sette anni, la responsabile si trova in carcere a Milano, dopo essere stata arrestata a Caponago (Monza Brianza).La donna, una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spara - mezzo

Forlì, spara con un fucile a un uomo in mezzo alla strada: la vittima ferita corre a chiedere aiuto, come sta

Cerca Video su questo argomento: Spara Mezzo Folla Durante