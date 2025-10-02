Spara a una festa in Perù e scappa in Brianza | ricercata internazionale arrestata in un motel di Caponago

Caponago (Monza Brianza), 2 ottobre 2025 – Sparò contro alcune persone durante un f estival a Lima, in Perù, per poi venire arrestata a Caponago, in provincia di Monza Brianza. Una donna di 41 anni, cittadina peruviana, è stata arrestata nella serata di ieri, mercoledì 1 ottobre, in un motel della cittadina. Destinataria di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Superiore di Giustizia di Lima, ad arrestare la donna è stata la polizia, dopo una nota diramata dalla locale sala operativa che segnalava la presenza della 41enne. Gli agenti della Squadra Volante, unitamente a personale della Divisione Interpol della Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno immediatamente predisposto un controllo presso il motel indicato, dove la donna è stata rintracciata all'interno di una camera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

