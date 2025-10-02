Spal basta una rete per avanzare in Coppa
sant’agostino 0 spal 1 SANT’AGOSTINO (4-3-3): Costantino; Fiore, Gamberini (71’ Lenzi), Ribello, Roda; Frignani (63’ Ascanelli), Tassinari (85’ Sarti), Fedozzi; Simone (63’ Lisanti), Pierfederici, Bevilacqua (46’ Vanzini). All. Biagi. SPAL ARS ET LABOR (4-3-3): Luciani; Mambelli (57’ Dall’Ara), Chazarreta M. (86’ Occhi), Casella, Mazzali; Prezzabile (79’ Barazzetta), Mazza L., Malivojevic; Chazarreta J. (63’ Senigagliesi), Mazza G. (71’ Cozzari), Carbonaro. All. Di Benedetto. Arbitro: Biandronni di Forlì-Cesena. Marcatori: 13’ p.t. Prezzabile. Note: 1000 spettatori circa. Ammoniti Frignani, Mambelli, Malivojevic, Pierfederici, Cozzari, Ribello e mister Di Benedetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spal - basta
SPAL - I CONVOCATI PER LA GARA DI COPPA CON IL SANT’AGOSTINO In programma mercoledì 1 ottobre, ore 20.30, a Portomaggiore Stadio Bellini Ultimo turno del girone tutto ferrarese di Coppa. Il programma prevede, mercoledì alle 20.30, Mesola-Com - facebook.com Vai su Facebook
Spal, basta una rete per avanzare in Coppa - I biancazzurri ancora una volta creano tanto e non concretizzano, ma la difesa resiste ... Secondo sport.quotidiano.net