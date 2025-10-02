Spagna Sanchez contro Israele | A Gaza non è autodifesa ma sterminio di un popolo indifeso e genocidio è violazione del diritto umanitario - VIDEO

Pochi giorni fa, il governo spagnolo ha annunciato una serie di misure punitive contro Israele. Fra le iniziative previste figurano un embargo sulle armi, il divieto di transito nei porti e nello spazio aereo spagnolo per navi o aerei che trasportano materiali bellici destinati all’esercito israelia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna, Sanchez contro Israele: "A Gaza non è autodifesa ma sterminio di un popolo indifeso e genocidio, è violazione del diritto umanitario" - VIDEO

