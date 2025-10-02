Pochi giorni fa, il governo spagnolo ha annunciato una serie di misure punitive contro Israele. Fra le iniziative previste figurano un embargo sulle armi, il divieto di transito nei porti e nello spazio aereo spagnolo per navi o aerei che trasportano materiali bellici destinati all’esercito israelia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna, Sanchez contro Israele: "A Gaza non è autodifesa ma sterminio di un popolo indifeso e genocidio, è violazione del diritto umanitario" - VIDEO