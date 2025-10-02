Pescara - La Guardia di Finanza smantella un gruppo che gestiva cocaina e hashish dall’interno della casa circondariale, utilizzando un cellulare introdotto illegalmente. Una fitta rete di traffico di droga, coordinata perfino da dietro le sbarre, è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Pescara. L’operazione, battezzata “Tropical”, ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari disposte dal gip del tribunale del capoluogo adriatico: un indagato è stato condotto in carcere, un altro è finito agli arresti domiciliari, mentre il terzo è obbligato alla presentazione periodica alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Spaccio pilotato dal carcere: blitz a Pescara, tre misure cautelari