Spaccio e coltivazione di marijuana arrestato a Vignola un 28enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nell’ambito di un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e del fenomeno degli stupefacenti, hanno portato a termine due distinte operazioni.In via Salvo d’Acquisto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

