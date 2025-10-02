Spaccio e coltivazione di marijuana arrestato a Vignola un 28enne
Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nell’ambito di un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e del fenomeno degli stupefacenti, hanno portato a termine due distinte operazioni.In via Salvo d’Acquisto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Spaccio e coltivazione di marijuana, arrestato a Vignola un 28enne
