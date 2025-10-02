Spaccio e coltivazione di marijuana arrestato a Vignola un 28enne

Modenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nell’ambito di un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e del fenomeno degli stupefacenti, hanno portato a termine due distinte operazioni.In via Salvo d’Acquisto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccio - coltivazione

Spaccio e coltivazione di marijuana, arrestato a Vignola un 28enne

spaccio coltivazione marijuana arrestatoMassese arrestato dai carabinieri: aveva una piantagione di Marijuana - Trovato con 16 piantine di Marijuana, adesso dovrà scontare la misura dell’obbligo di firma. Secondo msn.com

spaccio coltivazione marijuana arrestatoGhilarza, coltivava 350 piantine di marijuana: arrestato 40enne - Un uomo di 40 anni è finito in manette a Ghilarza per la produzione e coltivazione di cannabis ai fini di spaccio. Scrive cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Coltivazione Marijuana Arrestato