Spaccio di eroina segnalato con l' app YouPol e 39enne arrestato | era già domiciliari

Una segnalazione giunta alla sala operativa della questura di Verona tramite l'app YouPol, ha permesso alla polizia di Stato di individuare ed arrestare un 39enne di origine africana con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio ed evasione, in quanto avrebbe continuato a rifornire diverse. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: spaccio - eroina

La battaglia contro lo spaccio a Rogoredo: il lucchetto forzato con il flessibile per aprirsi la strada verso l’eroina

Spaccio, fermato sul lungo argine con eroina pronta per essere venduta

Arresto per spaccio in centro: la polizia lo trova con l’eroina

Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato ad Andria (BAT): arrestati 30 appartenenti a 6 organizzazioni criminali, accusati di traffico di cocaina, marijuana, hashish ed eroina. Ogni gruppo gestiva una piazza di spaccio con lo stesso sistema: “centralinist Vai su Facebook

Spaccio di droga, sullo scooter con un chilo di eroina: arrestato un 42enne - X Vai su X

Spaccia eroina vicino alle scuole elementari: arrestato - Bologna, 27 settembre 2025 – Spaccia eroina a due passi dalle scuole elementari e in piena zona rossa. Scrive msn.com

Trovati 3 kg eroina in casa, arrestato e portato in carcere - I finanzieri del Comando provinciale di Padova hanno sequestrato tre chili di eroina e 300 grammi di cocaina, arrestando un cittadino nigeriano per detenzione ai fini di spaccio. Riporta ansa.it