Spaccio alle case popolari con le vedette | blitz dei carabinieri trovati quasi due chili di droga

Latinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrati un chilo di crack, 480 grammi di hashish e ulteriori 377 grammi di cocaina insieme a 55 proiettili nascosti in uno zainetto trovato nell’androne di un palazzo. Denunciate quattro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccio - case

Ceccano, spaccio dalle case Ater: arrestato un 26enne

Ceccano, spaccio dalle case Ater: arrestato un 26enne

San Berillo, l'irruzione della polizia nelle case dello spaccio di crack

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Case Popolari Vedette