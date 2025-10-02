Spaccata ladri via con abbigliamento Ed è la terza volta allo stesso negozio
RACALE – Notte di danni a Racale, dove un furto con spaccata ha colpito l’esercizio commerciale di abbigliamento ModaSì, in via Mazzini. L’episodio si è verificato intorno alle 3,30, quando un commando composto da cinque individui, tutti con il volto travisato, ha messo a segno il colpo in pochi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
