Sottopasso di San Martino il tribunale accoglie la richiesta della Provincia

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Padova ottiene un risultato straordinario: il Tribunale di Padova ha accolto la richiesta dell’Ente provinciale per autorizzare la modifica dei luoghi del sinistro, respingendo contestualmente l’istanza di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) che chiedeva ulteriori approfondimenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

