Sotto l' asfalto una rete intelligente in lino | così si sa prima se serve manutenzione

Un tessuto di lino con un filo di rame capillare inserito nell'asfalto può garantire un monitoraggio continuo dello stato delle strade, permettendo una manutenzione predittiva e minori interruzioni del traffico. 🔗 Leggi su Dday.it

sotto asfalto rete intelligenteSotto l'asfalto una rete intelligente in lino: così si sa prima se serve manutenzione - Un tessuto di lino con un filo di rame capillare inserito nell'asfalto può garantire un monitoraggio continuo dello stato delle strade, permettendo una manutenzione predittiva e minori interruzioni de ... Scrive dmove.it

