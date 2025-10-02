Sostenibilità scienza e tecnologia dei materiali | a Napoli lo Young Researchers Forum 2025

Intrecciare le competenze, esplorare nuove prospettive e favorire collaborazioni in grado di  generare soluzioni all’avanguardia.  Con questo obiettivo il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la scienza e Tecnologia dei Materiali (Instm) organizza lo  ‘Young ResearchersForum 2025, in programma il 9 e 10 ottobre  presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale (Dicmapi) dell’ Universita’ degli Studi di Napoli Federico II. Partecipa all’organizzazione anche il  Gruppo Giovani della Societa’ Chimica Italiana,  rafforzando il carattere trasversale dell’iniziativa e creando un ponte diretto tra le diverse comunità operanti nella ricerca chimica e dei materiali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

