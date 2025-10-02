Sostenibilità Essity tra i ‘Cantieri della transizione ecologica’ di Legambiente

Ildifforme.it | 2 ott 2025

(Adnkronos) – Essity, azienda attiva nel settore dell’igiene e della salute, entra tra le best practice italiane nell’ambito della campagna nazionale ‘I cantieri della transizione ecologica’ di Legambiente. Una iniziativa con la quale l’associazione racconta progetti ed esperienze virtuose che promuovono la transizione ecologica ed energetica nel nostro paese, generando importanti benefici ambientali, economici e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: sostenibilit - essity

