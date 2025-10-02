Sostenibilità e inclusione | premiati i vincitori del concorso di Contamination Lab
Pisa, 2 ottobre 2025 – In occasione di Bright Night, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori si è svolta la giornata conclusiva del concorso di idee “Innovazione per una mobilità sostenibile”, promosso dal Contamination Lab Pisa dell’Università di Pisa e il sostegno della Commissione per lo sviluppo sostenibile di Ateneo (CoSA), in collaborazione con PISAMO S.r.l. e CNA Pisa, nell’ambito del progetto europeo Co-Create2Innovate. Durante l’evento, i team finalisti hanno presentato le proprie proposte sotto forma di pitch, davanti a una giuria composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e partner del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sostenibilit - inclusione
Tecnologia, sostenibilità, inclusione e cittadinanza attiva...Come immaginate la città del futuro? Ne parliamo al Festival del Digitale Popolare il 10 e l'11 ottobre a Torino, in Piazza Vittorio Veneto #FID #FestivalDigitalePopolare - X Vai su X
Sabato 20 settembre la nostra sede ha aperto le porte alla cittadinanza per una mattinata speciale dedicata alla sostenibilità e all’inclusione sociale. I partecipanti hanno potuto conoscere da vicino l’impegno della Croce Rossa sul risparmio energetico, attra - facebook.com Vai su Facebook
Sostenibilità e inclusione: premiati i vincitori del concorso di Contamination Lab - La premiazione dell’iniziativa ideata con la collaborazione di Pisamo e CNA Pisa si è svolta in occasione di Bright Night ... Riporta lanazione.it
New European Bauhaus Prize: i 22 progetti premiati nel 2025 - New European Bauhaus 2025 premia progetti di sostenibilità, housing accessibile e piccoli comuni, rafforzando il Green Deal europeo ... Si legge su rinnovabili.it