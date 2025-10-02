Sostenibilità e inclusione | premiati i vincitori del concorso di Contamination Lab

Pisa, 2 ottobre 2025 – In occasione di Bright Night, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori si è svolta la giornata conclusiva del concorso di idee “Innovazione per una mobilità sostenibile”, promosso dal Contamination Lab Pisa dell’Università di Pisa e il sostegno della Commissione per lo sviluppo sostenibile di Ateneo (CoSA), in collaborazione con PISAMO S.r.l. e CNA Pisa, nell’ambito del progetto europeo Co-Create2Innovate. Durante l’evento, i team finalisti hanno presentato le proprie proposte sotto forma di pitch, davanti a una giuria composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e partner del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

