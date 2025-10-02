Sostegno allo sciopero generale per Gaza | il comunicato dei cdr del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidianoit

I cdr del Fatto Quotidiano e de Ilfattoquotidiano.it sostengono la mobilitazione per Gaza e lo sciopero del 3 ottobre seguito all’assalto delle forze armate israeliane alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, alla quale prendeva parte come inviato anche il nostro collega Alessandro Mantovani. Visto il ruolo specifico della nostra professione, riteniamo che il modo migliore per contribuire al successo di questa mobilitazione sia raccontarla e informare il pubblico su quanto avviene quotidianamente nella Striscia di Gaza, per non perdere mai di vista la catastrofe umanitaria provocata dall’offensiva del governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

