Sostegno alla flottilla umanitaria la Cgil in sciopero ad Agrigento
La Cgil di Agrigento scende in piazza. Domani, 3 ottobre, il sindacato guidato dal segretario generale Alfonso Buscemi ha indetto uno sciopero generale con manifestazione in programma alle 9,30 davanti alla Prefettura.La mobilitazione è stata convocata a sostegno della flottilla umanitaria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Israele abborda la Flotilla: migliaia di persone invadono le strade di tutta Italia a sostegno della spedizione umanitaria | VIDEO - E intanto la Cgil proclama lo sciopero generale per venerdì
Gaza, la Cgil Agrigento annuncia manifestazione davanti la prefettura - La CGIL di Agrigento annuncia che il 3 ottobre si terrà lo sciopero generale con una manifestazione davanti alla Prefettura