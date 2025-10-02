Sostegno a Gaza Maggioranza e minoranza insieme

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto a favore della popolazione civile di Gaza: lo ha deciso il consiglio comunale dove maggioranza e minoranza hanno sottoscritto e approvato congiuntamente un documento. Prevede di organizzare istituzionalmente un nuovo appuntamento, analogo a quello del 5 agosto, da tenersi entro l’anno, per consentire ai cittadini di Bastia Umbra e non solo di comprendere la situazione di Gaza e dei territori occupati in Palestina; di promuovere una campagna informativa sull’iniziativa da diffondere mediante tutti i canali social dei gruppi consiliari politici; rinunciare ad uno o più gettoni di presenza, o parte della propria indennità, per devolverli a sostegno della popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

