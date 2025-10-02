Sostegno a Gaza Maggioranza e minoranza insieme
Un atto a favore della popolazione civile di Gaza: lo ha deciso il consiglio comunale dove maggioranza e minoranza hanno sottoscritto e approvato congiuntamente un documento. Prevede di organizzare istituzionalmente un nuovo appuntamento, analogo a quello del 5 agosto, da tenersi entro l’anno, per consentire ai cittadini di Bastia Umbra e non solo di comprendere la situazione di Gaza e dei territori occupati in Palestina; di promuovere una campagna informativa sull’iniziativa da diffondere mediante tutti i canali social dei gruppi consiliari politici; rinunciare ad uno o più gettoni di presenza, o parte della propria indennità, per devolverli a sostegno della popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sostegno - gaza
Gaza,raid più intensi dopo sostegno Usa
"Un gelato per la pace": gelaterie e Msf uniti a sostegno dei civili della Striscia di Gaza
Il Partito Democratico di Sansepolcro a sostegno della mozione per Gaza
Siena News. . Altre immagini della manifestazione a sostegno della Global Sumud Flottila #Palestina #Gaza #Israele #news - facebook.com Vai su Facebook
Pieno sostegno del governo al piano statunitense su #Gaza. "Italia pronta a fare la sua parte", sottolinea #PalazzoChigi. "La Flotilla si fermi e accetti le alternative", ha scritto la premier #Meloni, "questo è il tempo della serietà e della responsabilità", dice - X Vai su X
Castelfranco Piandiscò, sulla Palestina approvata all’unanimità la mozione della maggioranza. Critica l’opposizione - Approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò la mozione proposta del gruppo di maggioranza sulla tragedia che sta colpendo la striscia di Gaza. Come scrive valdarnopost.it
Gaza, Pd-M5s-Avs valutano astensione su testo maggioranza su piano pace - (askanews) – I contatti sono ancora in corso e una decisione finale verrà presa probabilmente solo dopo avere letto il documento della maggioranza, ma sembra da escludere Pd- Segnala askanews.it