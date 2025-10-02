Sospendere le piattaforme social nell' orario scolastico la proposta per proteggere i giovani

"Sospendere l'attivazione delle piattaforme nell'orario scolastico. Drasticamente. Come chiediamo la sospensione dell'attivazione delle piattaforme nell'orario notturno. I bambini e i ragazzini devono dormire, andare a scuola e poter stare a scuola tranquillamente senza dover ricevere messaggi, scrollare ed essere distratti dall’attività scolastica". È questa la proposta, esposta ai nostri microfoni dall'avvocato Stefano Commodo, messa nero su bianco da un pool di avvocati, psicologi, psichiatri torinesi, supportati dal Movimento Italiano Genitori, il Moige, e già depositata al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

