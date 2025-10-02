Sos McTominay | non segna da 574 minuti Cosa c' è dietro il calo di rendimento dello scozzese
L'mvp della scorsa Serie A è stato sostituito nelle ultime due partite, quando il Napoli doveva recuperare o vincere: i motivi del calo e la grande missione di Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Napoli fermato dalla Casertana (Serie C) in amichevole: segna Politano, riecco McTominay
MATCH REPORT - #NapoliSportingLisbona 2-1, pagelle e tabellino: De Bruyne inventa, Hojlund non perdona, Milinkovic-Savic decisivo, Politano ingenuo, McTominay spento, Suarez segna e fa reparto [? @cla_damato] - X Vai su X
«Il Napoli si cuce sul petto il quarto scudetto della sua storia, il secondo negli ultimi tre anni. » Il 26 maggio 2025 resterà una data impressa nella memoria di ogni tifoso napoletano. Napoli-Cagliari segna il momento decisivo: McTominay ribalta il risultato e Luk - facebook.com Vai su Facebook