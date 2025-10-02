Sos da via Pettirossi | Regna il degrado

di Daniela Giovannetti Residenti in protesta con l’amministrazione comunale per problematiche irrisolte da anni. Accade poco sotto le mura etrusche, alle porte del capoluogo, dove da via Pettirossi un nutrito gruppo di residenti lamenta istanze riguardanti la gestione dell’area (che comprende anche via XXV Aprile, la strada che porta a Pian di Mugnone). "Abbiamo percorsi pedonali degradati e inagibili – denuncia Patrizia Cavallini, a nome dei residenti della zona –, la pavimentazione dei parcheggi è rotta e la processionaria ha colonizzato da anni gli alberi sopra le case e dove è presente anche una colonia felina, con evidente rischio quindi per umani e animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

