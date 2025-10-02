Sorpreso ad abbandonare rifiuti | 45enne denunciato e furgone sequestrato

Agrigentonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri Agrigento – con il supporto della compagnia di Licata – hanno denunciato un 45enne di Camastra, ritenuto responsabile di abbandono e gestione illecita di rifiuti.Nel corso del servizio i carabinieri hanno sottoposto a sequestro un furgone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

