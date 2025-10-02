Sono stato rapito da Israele L’appello del senatore italiano VIDEO

– “Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana”. Queste sono le parole pronunciate da Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, quando ha raccontato quanto accaduto nelle prime ore del 2 ottobre a bordo della nave Karma. L’imbarcazione, parte della Freedom Flotilla, era diretta verso la Striscia di Gaza con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari. . Secondo quanto riferito a Rainews24, la nave si trovava a circa 40 miglia nautiche da Gaza quando è stata fermata da unità militari israeliane. 🔗 Leggi su Tvzap.it

