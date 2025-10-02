Sono stato rapito da Israele L’appello del senatore italiano VIDEO
– “Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana”. Queste sono le parole pronunciate da Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, quando ha raccontato quanto accaduto nelle prime ore del 2 ottobre a bordo della nave Karma. L’imbarcazione, parte della Freedom Flotilla, era diretta verso la Striscia di Gaza con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari. . Secondo quanto riferito a Rainews24, la nave si trovava a circa 40 miglia nautiche da Gaza quando è stata fermata da unità militari israeliane. 🔗 Leggi su Tvzap.it
L'accesso ai camion è stato bloccato e in strada si sono riversate nello spazio di due ore almeno tremila persone, mentre sono state date alle fiamme alcune gomme e pezzi di legno. Il presidio è stato a lungo scandito dai cori inneggianti alla liberazione della - facebook.com Vai su Facebook
Giornata impegnativa per un pendolare come me. Questa mattina i manifestanti contro il genocidio hanno bloccato i binari. Non sono mai stato così felice di vedere il mio treno arrivare con un'ora di ritardo. Vuol dire che l'Italia è ancora un Paese umano; quel - X Vai su X
Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza - Ventidue italiani erano a bordo delle navi intercettate dall marina israeliana. Secondo ilfoglio.it
Israele abborda la Flotilla: 20 barche intercettate. Ma gli attivisti insistono: "Altre si dirigono verso Gaza" - La marina israeliana ha intercettato 20 barche della Flotilla, tra cui quelle con a bordo Croatti (M5S) e Scuderi (Avs). Secondo msn.com