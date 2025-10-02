Sono stato rapito da Israele L’appello del senatore italiano il VIDEO nella notte | Mi trascinano via

“Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana”. Con queste parole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, racconta quanto accaduto nelle prime ore del 2 ottobre a bordo della nave Karma, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla dirette verso la Striscia di Gaza. Leggi anche: “Il diritto internazionale non conta niente!”. Flotilla, bufera sul ministro Tajani Secondo quanto dichiarato a Rainews24, la nave era giunta a circa 40 miglia nautiche da Gaza, quando è stata fermata e costretta a cambiare rotta. “ Ci è stato intimato di proseguire verso il porto di Ashdod ”, ha spiegato Scotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

