Sono stato rapito da Israele L’appello del senatore italiano il VIDEO nella notte | Mi trascinano via
“Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana”. Con queste parole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, racconta quanto accaduto nelle prime ore del 2 ottobre a bordo della nave Karma, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla dirette verso la Striscia di Gaza. Leggi anche: “Il diritto internazionale non conta niente!”. Flotilla, bufera sul ministro Tajani Secondo quanto dichiarato a Rainews24, la nave era giunta a circa 40 miglia nautiche da Gaza, quando è stata fermata e costretta a cambiare rotta. “ Ci è stato intimato di proseguire verso il porto di Ashdod ”, ha spiegato Scotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza - Ventidue italiani erano a bordo delle navi intercettate dall marina israeliana. Secondo ilfoglio.it
Israele abborda la Flotilla: 20 barche intercettate. Ma gli attivisti insistono: "Altre si dirigono verso Gaza" - La marina israeliana ha intercettato 20 barche della Flotilla, tra cui quelle con a bordo Croatti (M5S) e Scuderi (Avs). Lo riporta msn.com