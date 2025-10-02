Sono stati sospesi i licenziamenti a Yoox

Non ci sarà nessun licenziamento a Yoox, almeno per il momento. La procedura che riguarda 211 dipendenti (di cui 46 a Milano) è stata sospesa fino al prossimo incontro previsto a novembre. L’obiettivo è trovare percorsi condivisi per superare gli esuberi, puntando su ricollocazione, sostegno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

