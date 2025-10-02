Sono in silenzio stampa E l' avvocato di Sempio annulla tutte le interviste in tv
Ancora questa mattina gli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati erano in tv. Il primo difende Alberto Stasi, il secondo Andrea Sempio: sono entrambi attori della grande indagine di Garlasco incentrata sull'uccisione di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. La riapertura delle indagini per tentare una rilettura di quanto fatto in passato, che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere per Stasi mira a verificare se sia stato approfondito tutto o se, invece, non siano sfuggiti elementi chiave. L'attenzione dell'opinione pubblica sul caso è massima, anche perché ci sono frequenti novità che aprono a scenari diversi, come l'indagine della procura di Brescia, che ha iscritto nel registro degli indagati l'ex pm di Pavia, Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sono - silenzio
Temptation Island, Lucia e Rosario sono una coppia fake: La cognata rompe il silenzio!
Clara e Fedez stanno insieme? Lei rompe il silenzio: “Sono single”
Kean rompe il silenzio: «Arabia? No, sono motivato ad andare avanti con la Fiorentina!»
Giorno 29 Gli operai non sono rumore: sono silenzio che pesa. @fiat @Stellantis @comuneditermoli #Stellantis #Fiat #Termoli #NoAllaChiusura #DignitàDelLavoro #Operai #FabbricaViva #StellantisShame #FiatTermoli #Molise #ItaliaCheResiste #Diritti #Lav - X Vai su X
ci sono momenti in cui, dopo giornate tristi come quella di ieri hai la conferma che Il silenzio è un valore Vai su Facebook
"Sono in silenzio stampa". E l'avvocato di Sempio annulla tutte le interviste in tv - Dopo mesi di presenzialismo, l'avvocato di Sempio ha deciso di fare un passo indietro, almeno per qualche giorno, non partecipando più ai programmi tv ... Lo riporta msn.com
Delitto di Garlasco/ Lovati choc: “Sono in silenzio stampa questa settimana”. Cosa è successo? - A Storie Italiane notizia choc sul delitto di Garlasco, con l'avvocato Massimo Lovati che ha fatto sapere di essere in silenzio stampa ... Segnala ilsussidiario.net