Ancora questa mattina gli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati erano in tv. Il primo difende Alberto Stasi, il secondo Andrea Sempio: sono entrambi attori della grande indagine di Garlasco incentrata sull'uccisione di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. La riapertura delle indagini per tentare una rilettura di quanto fatto in passato, che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere per Stasi mira a verificare se sia stato approfondito tutto o se, invece, non siano sfuggiti elementi chiave. L'attenzione dell'opinione pubblica sul caso è massima, anche perché ci sono frequenti novità che aprono a scenari diversi, come l'indagine della procura di Brescia, che ha iscritto nel registro degli indagati l'ex pm di Pavia, Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Sono in silenzio stampa". E l'avvocato di Sempio annulla tutte le interviste in tv