Sono arrivati a Milano i primi 12 studenti palestinesi che studieranno alla Statale

Milanotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono arrivati, e sono stati accolti calorosamente, i primi 12 studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza per studiare all'università Statle di Milano grazie alle borse di studio del progetto Iupals. I ragazzi sono atterrati ieri sera, 1° ottobre, all'aeroporto di Linate. Ad accoglierli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

