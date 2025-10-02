Sono arrivati a Milano i primi 12 studenti palestinesi che studieranno alla Statale

Sono arrivati, e sono stati accolti calorosamente, i primi 12 studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza per studiare all'università Statle di Milano grazie alle borse di studio del progetto Iupals. I ragazzi sono atterrati ieri sera, 1° ottobre, all'aeroporto di Linate. Ad accoglierli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sono - arrivati

Sono arrivati a Bologna gli alberi contro il caldo: l’allestimento nelle piazze del centro

A Lampedusa arrivati 27 migranti, gli altri sono stati riportati in Tunisia

Firenze, Pnrr: arrivati i 55 milioni. Torselli (Fdi): “Non sono per lo stadio”. Funaro: “Sì, liberano risorse per il Franchi”

Sono arrivati i primi colori dell'autunno Fall has arrived, look at these colours! Agriturismo Acquachiara Strada della Tenca, 6, Sacramento (Sabaudia) Info e prenotazioni: 0773593163 - 3388744833 Vai su Facebook

Music Lovers, sono arrivati i nuovi #FIMIAwards! Le certificazioni della week 39/2025 sono online su http://fimi.it e sull'app FIMI scaricabile gratuitamente qui: https://bit.ly/3vShRMd - X Vai su X

A Milano i primi stalli rosa: parcheggi gratuiti per donne incinte e neogenitori. Ecco dove sono - A Milano sono arrivati i primi tre posti auto rosa per le donne in gravidanza, che consentono di sostare in città gratuitamente: sono apparsi nel Municipio 3, in via Niccolò Jommelli vicino ... Scrive milano.repubblica.it

Milano, arrivati sei bambini da Gaza: trasferito a Bergamo un paziente che si è aggravato durante il volo - Sei bambini provenienti da Gaza sono arrivati in Lombardia mercoledì 13 agosto per ricevere cure salvavita. Come scrive milano.corriere.it